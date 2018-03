Asielzoekerscentrum Goes dit jaar dicht

Het AZC in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De sluiting van de azc's past in het besluit van het COA om het aantal opvangplaatsen terug te brengen van 31.000 naar 27.000. Bij de keuze van te sluiten locaties is onder meer gekeken naar een evenredige spreiding van locaties over het land.

Het azc in Goes is in januari 2011 geopend. Het is een zogeheten gezinslocatie. In een gezinslocatie verblijven gezinnen met minderjarige kinderen waarvan het asielverzoek is afgewezen. Kinderen kunnen niet op straat gezet worden, omdat een uitspraak van de Hoge Raad dat verbiedt.

Eind 2012 zou het azc in Goes ook al sluiten, maar het COA kwam na een paar maanden terug op dat besluit. Het azc werd toen omgevormd tot een gezinslocatie die het tot op de dag vandaag nog steeds is.

Bij de sluiting gaan in totaal 250 banen verloren. Wat de exacte gevolgen zijn voor de medewerkers van het azc in Goes, kon woordvoerder Robert Ploeg nog niet zeggen, maar wordt in de komende maanden bekend.

In Zeeland is nog een azc in Middelburg. Die blijft wel geopend.

