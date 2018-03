'Als je hier wilt liggen, moet je vechten voor een plekje'​

De enige plek waar je binnenkort nog in Terneuzen kunt liggen is de Beneluxkade. Maar het is vechten voor een plekje. "Ik heb onlangs al in Evergem gelegen. Je ligt er vreemd en zonder stroom. Wij wonen in Terneuzen dus dan ben je sowieso een uur heen en weer kwijt. En als je dan toch nog iets aan je schip wil controleren tussendoor dan kun je nog eens een uur op-en-neer."

De Beneluxkade is één van de kades die in het beheer zijn van North Sea Port. In het weekend mag je er gratis liggen. Ook mag je er op andere dagen achttien uur gratis liggen. Maar lig je langer, bijvoorbeeld drie dagen, dan moet je betalen.

Afgezien van het gratis of betaald liggen zijn de plaatsen aan de kade ook nog eens beperkt. En dat ziet schipper Rini met lede ogen aan. "Het zal niet beteren, tot de sluis klaar is. Als hier wil liggen dan moet je vechten voor een plekje. En hopen dat je er tussen past als je hier komt. Mijn schip is namelijk 73 meter en hoe langer je schip is hoe moeilijker dat wordt."

Vijf pittige jaren

Maar er kan niets meer aan gedaan worden. De besluiten zijn genomen en de voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. Langs een aantal kades mag al niet meer aangemeerd worden. Voor Rini worden het vijf pittige jaren. "Ik baal ervan. Het wordt voor ons een vervelende tijd. Maar goed, je kan de vooruitgang niet tegenhouden, al is vijf jaar echt wel lang."

