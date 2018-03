Deel dit artikel:











Gezocht: eigenaren gestolen spullen

De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van de spullen die zij in februari hebben gevonden. Toen brak de politie vanwege een witwasonderzoek een zeecontainer open bij 's-Heer Arendskerke.

In de zeecontainer zijn verschillende spullen gevonden (foto: Politie ) De spullen die de politie in de container vond, zijn vermoedelijk buitgemaakt tijdens een of meerdere diefstallen. Maar bij de politie heeft zich nog geen eigenaar gemeld en er is ook geen aangifte bekend waar naar de gevonden spullen wordt verwezen. In de zeecontainer zijn onder andere oude munten gevonden (foto: Politie) Onder de gevonden spullen bevinden zich voornamelijk zilveren kannen, schaaltjes en oude munten. De politie roept eigenaren op zich te melden. Ook mensen die spullen herkennen worden verzocht contact op te nemen.