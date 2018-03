Toekomst Pabo blijft onzeker, zeker 45 ontslagen

(foto: Omroep Zeeland )

In de loop van volgende week wordt volgens de curatoren, Jan de Meester en Folkert Hiemstra, duidelijk welke mensen hun baan verliezen en ontslagen worden. Er moet een groep van ongeveer 85 mensen overblijven die het bedrijf in ieder geval een aantal maanden draaiend moet houden. Volgens De Meester reageerde het personeel rustig. Ze waren volgens hem kennelijk al eerder goed geïnformeerd door de directie.

'Toekomst onzeker'

Dat het bedrijf nu nog door kan draaien, komt door een lening van vijf miljoen euro waarvan nu een deel verstrekt is. Hoe lang het bedrijf het hiermee kan uithouden is niet bekend. Volgens de curatoren is het nog niet zeker dat het nu failliete deel van de Pabo over een paar maanden nog bestaat. Het postorderbedrijf valt onder het beate uhse concern uit Duitsland. Dat concern is vorig jaar december failliet verklaard en wordt nu geherstructureerd.

Lees ook: