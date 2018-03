Van Randwijklezing razendsnel uitverkocht

Peter Vandermeersch (foto: ANP)

De Van Randwijklezing wordt sinds 1993 gehouden en is sinds 2005 is een vast onderdeel van het Bevrijdingsfestival Zeeland. De lezing is vernoemd naar de schrijver, journalist en verzetsheld Hendrik Mattheüs van Randwijk. In de lezing staan de begrippen vrijheid en verdraagzaamheid centraal.

Vandermeersch zal het tijdens de lezing hebben over "waarom de journalistiek onder vuur ligt en dat (ook) zichzelf moet aanrekenen". Eerdere sprekers op de lezing waren Jan Marijnissen, Job Cohen, Prinses Mabel, Max van der Stoel en Alexander Pechtold.

Ook op tv

De Van Randwijklezing is op zaterdag 5 mei in de Jacobskerk in Vlissingen. De toespraak wordt ook live uitgezonden door Omroep Zeeland op tv.