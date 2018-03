Debutantenbal in Zeeuwse gemeenteraden

Ook in Terneuzen is vanavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Met een nieuwe partij er in, de PVV die vier zetels in mag nemen. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie zijn in Terneuzen nog in volle gang. De PVV zal daar geen deel van uit maken, werd eerder al bekend.

Behalve in Terneuzen en Middelburg zijn vanavond ook de raadsleden in onder andere de gemeentes Sluis, Schouwen-Duiveland, Goes, Tholen en Reimerswaal geïnstalleerd.