Domburg vindt in Koelen nieuwe trainer

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: oz)

Koelen was de afgelopen jaren actief als assistent-trainer bij Bevelanders in Kamperland. Daar was hij ook verantwoordelijk voor het tweede elftal. Als speler kwam Koelen uit voor Hansweertse Boys en Rillandia.

Fusie

Domburg gaat in de komende maanden bekijken of het tot een fusie met buurman Oostkapelle kan komen. Volgend seizoen speelt het eerste elftal nog gewoon zelfstandig in de standaardcompetitie.