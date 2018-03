Kloetinge verliest clubtopscorer

(foto: Joep Zoeteweij)

Voor De Bonte is Halsteren een bekende club, want hij kwam in de jeugd ook al uit voor de vereniging. De spits is bezig aan zijn tweede seizoen bij Kloetinge. In Zeeland speelde De Bonte ook voor GOES.

Promotie

Door zijn transfer is de kans aanwezig dat De Bonte volgend seizoen in de Derde divisie speelt, want Halsteren is met onder andere GOES in strijd om promotie. Van Kloetinge kan hij in stijl afscheid nemen door te promoveren naar de hoofdklasse. De Bevelandse club heeft zich inmiddels geplaatst voor de nacompetitie.