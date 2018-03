Levert een publieksprijs ook publiek op?

Beste uitje

Sinds twee jaar organiseert de Persgroep, waar ook de PZC onder valt, de publieksprijs het 'Beste Uitje'. In 2017 was de wedstrijd redelijk uitgebreid; er kon gekozen worden in 8 categorieën zoals wellness, dierentuin, kinderspeelplaatsen, en konden er cijfers worden uitgedeeld voor bepaalde aspecten.

Er werden winnaars per provincie bepaald en landelijke winnaars. Voorwaarde was dat er minimaal 50 stemmen werden uitgebracht, Dat lukte in Zeeland in 4 categorieën. Dit jaar is de wedstrijd rechttoe rechtaan, het uitje met de meeste stemmen wint. De ondergrens is teruggebracht naar 30 stemmen.

Leukste uitje

Al veel langer brengt de ANWB ons de verkiezing van het 'Leukste Uitje'. Hierbij mogen ANWB-leden hun stem uitbrengen en een aantal aspecten, zoals klantvriendelijkheid, sfeer en prijs-kwaliteitverhouding, beoordelen met cijfers. Provinciaal wordt er een top 10 samengesteld en de top 3 wordt uitgenodigd voor een feestelijke uitreiking.

De eerste zes afleveringen won Berkenhof's Tropical Zoo in Kwadendamme. De laatste twee jaar eindigde maritiem museum Het MuZEEum in Vlissingen op de eerste plaats.

Het MuZEEum in Vlissingen won in 2017 en 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Voor een aantal ondernemers voelen de wedstrijden als belangrijk en ze doen er veel aan om op de eerste plaats terecht te komen. Jeroen Antes van Berkenhof's Tropical Zoo brengt ieder jaar flyers rond in Kwadendamme en omgeving. Daarop staat een verzoek om op zijn attractie te stemmen voor het 'Leukste Uitje'. En zoals gezegd, met succes, want naast zes keer de eerste plek te hebben bemachtigd, eindigde hij in 2017 en 2018 in de top 3.

'Zitten we daar weer voor de zoveelste keer'

Wie ook altijd hoog eindigt is speelboerderij 't Klok'Uus in 's Heer-Arendkerke. "Helaas", zegt Annemarie Lokerse, "Hebben we nog nooit de eerste plaats bereikt. Zitten we daar weer voor de zoveelste keer, om te horen dat we weer tweede of derde geworden zijn." 't Klok'Uus probeert vooral stemmen te winnen op social media. "Facebook is voor ons erg belangrijk wat dat betreft", aldus Lokerse.

Winnaar van de twee laatste edities van het 'Leukste Uitje', het MuZEEum in Vlissingen voert geen echte campagne. In de nieuwsbrief aan de Vrienden van het MuZEEum wordt gevraagd om te stemmen, maar daar houdt het wel mee op volgens directeur Onno Bakker. Voor de rest moeten de stemmen van de bezoekers komen.

Niet meer in top 10

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk eindigde een meerdere keren hoog in de top 10 van Zeeland. Maar het kwam in 2018 niet meer voor in het rijtje, dat ingekort was tot een top 7.

Het museum trekt al een paar jaar tussen de 80.000 en 90.000 bezoekers per jaar, dus zou potentieel veel stemmen moeten kunnen vergaren. Directeur Siemco Louwerse kan geen verklaring geven voor het wegvallen uit de lijst van genomineerden: "We hebben niets anders gedaan dan de vorige jaren."

Je raakt op een gegeven moment de tel kwijt." MuZEEum-directeur Onno Bakker over het aantal publiekswaarderingen

Aandacht

De Zeeuwse attracties zijn eensgezind als het er om gaat dat ze blij zijn met de aandacht die gegenereerd wordt door de publieksprijzen. Maar ook merken ze allemaal op dat de nieuwigheid er voor de media vanaf is en er vaak niet meer dan een berichtje verschijnt. Toch is een naamsvermelding in het lijfblad van de ANWB, de Kampioen, en aandacht op de website altijd welkom.

Niemand kan aangeven wat het effect van de publiciteit in toename van bezoekerscijfers is. Sommigen denken substantieel, anderen geloven dat het effect wel meevalt. Siemco Louwerse merkt ook op dat de titel 'Het leukste Uitje' voor het Watersnoodmuseum niet echt op gaat, gezien de ernstige ondertoon van het thema van het museum.

Westrijdvermoeidheid

Nu ook de Persgroep weer een jaarlijkse publieksprijs in het leven heeft geroepen treedt er bij een paar attracties een soort wedstrijdvermoeidheid op. "Naast de wedstrijden zijn er ook nog de beoordelings-sites zoals Zoover, Google en Tripadvisor", zegt Onno Bakker,"Je raakt op een gegeven moment de tel kwijt." Het MuZEEum doet dus ook niets aan publiciteit voor het 'Beste Uitje'. Hetzelfde geldt voor 't Klok'Uus en het Watersnoodmuseum.

Logo Beste uitje van de persgroep (foto: de Persgroep)

Zeeuws-Vlaanderen

Wie wel zit te wachten op de publiciteit die het 'Beste Uitje' met zich meebrengt is Piet de Blaeij van 'Het Warenhuis museum het land van Axel', die vorig jaar in de categorie Musea de prijs pakte in Zeeland. Ook al kan hij niet aangeven hoeveel extra bezoekers de titel heeft opgeleverd, hij vindt dat Axel, en eigenlijk heel Zeeuws-Vlaanderen achterblijft qua aandacht in de media: "Een dergelijke wedstrijd is dus mooi meegenomen."

Dit jaar won het Industrieel museum in Sas van Gent het 'Beste Uitje' met 272 stemmen.

