Zeeland wordt wakker: Nieuw college, leukste uitje en broedende vogels

Goedemorgen, het is vrijdag 30 maart, oftewel Goede Vrijdag, dit is in het Zeeuwse nieuws van vandaag:

De wethouders (van links naar rechts): Kees Weststrate, Marga van de Plasse en Arno Witkam (foto: Gemeente Borsele ) De gemeente Borsele heeft als tweede Zeeuwse gemeente een nieuw college. SGP/CU, CDA en PvdA zijn het gisterenavond eens geworden over een coalitieprogramma voor de komende vier jaar. De drie partijen vormden de afgelopen vier jaar ook al samen een college. In het college zijn wel twee nieuwkomers. Lees ook: Twee debutanten in nieuw college Borsele (foto: Omroep Zeeland) Publieksprijs Een prijs winnen is altijd leuk, zeker als het om een publieksprijs gaat zoals bij het 'leukste uitje' of 'beste uitje'. Het gaat niet alleen om de eer en beloning, maar vooral ook om de gratis reclame. Lees ook: Levert een publieksprijs ook publiek op? Installatie nieuwe gemeenteraad Middelburg. (foto: Omroep Zeeland) Debutantenbal in raad Deze dagen is het een komen en gaan van raadsleden. Werd er begin deze week vooral afscheid genomen van raadsleden die niet verkozen zijn of er gewoonweg mee stoppen, is het nu de beurt aan de raadsleden die juist hun debuut maken. Gisterenavond werden de nieuwbakken raadsleden van Middelburg en Terneuzen beëdigd. Lees ook: Debutantenbal in Zeeuwse gemeenteraden De Hooge Platen tussen Hoofdplaat en Breskens (foto: Mia van Dierendonck) Het broedseizoen staat op het punt van beginnen, zo ook op de Hooge Platen in de Westerschelde tussen Hoofdplaat en Breskens. Het Zeeuws Landschap neemt de komende dagen voorzorgsmaatregelen zodat de broedende kolonies bijzondere vogels met rust gelaten worden: Lees ook: Broedvogels op Hooge Platen worden beschermd Een paaskuiken! (foto: Arjan van Lomwel) Het weer Vandaag laat de zon zich af en toe zien en het blijft tot de namiddag overal in de provincie droog. Vanavond regent overal weer. Vanmiddag wordt het 11 tot 13 graden en er waait een matige oostelijke wind.