Vlissingse rapper D-Double brengt nieuw album uit

Rapper D-Double brengt nieuw album uit (foto: D-Double)

Het album 'Nood Breekt Wet' kent zestien nummers. De rapper werkt op het album samen met veel landelijk bekende rappers zoals: SBMG, Sevn Alias, Kempi, Hef en Jonna Fraser. Op de hiphop-website Puna noemt hij 'Nood Breekt Wet' een straat-album. "Dit is het eerste wat ik eigenlijk wilde doen. Dat ben ik gewoon. Dat is ook waar de fans op wachten, denk ik. Ik wil ze dat als eerst geven. Die ene sound waar ze al zo lang op hebben moeten wachten."

Bombarderen

Met dit album wil D-Double zichzelf weer in de nationale schijnwerpers zetten. "Er komt hoe dan ook nog een project dit jaar, dat moet. Vanaf nu gaan we bombarderen." Hieronder is het album te beluisteren.