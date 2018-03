Zeeuwse gemeenteraden: weinig boobs, veel ballen

Petrina Geluk vindt dat vrouwen meer kansen moeten grijpen, maar vindt ook dat partijen meer hun best moeten doen. "Ze moeten er meer energie in steken om vrouwen te motiveren en om ze op een verkiesbare plaats te zetten." Er stonden wel meer vrouwen op de Thoolse kieslijst, maar die stonden niet hoog genoeg om verkozen te worden. Petrina Geluk: "En vrouwen moet vooral ook op vrouwen stemmen!"

Zeeland heeft minder vrouwen dan landelijk

Gemiddeld is van de Zeeuwse gemeenteraadsleden 25,6 procent vrouw. Dat is lager dan in de rest van Nederland, dat gemiddelde ligt nu op 34 procent. En dat is flink gestegen na de verkiezingen van 21 maart. Een gemeente die het in Zeeland wel goed doet is Schouwen-Duiveland. Daar zitten is bijna de helft van de raadsleden vrouw.

Schouwen-Duiveland is de positieve uitschieter

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft de meeste vrouwen in de raad. Bijna de helft, namelijk 10 van 23 raadsleden is vrouw. Nieuwkomer Femke de Vries is er trots op: "We zijn een goed voorbeeld." Zij vindt het belangrijk dat er vrouwen in de raad zitten. "De wethouder hier is ook een vrouw. Dat is echt een voorbeeld voor mij. Het is belangrijk dat ook vrouwen die functies hebben."

Femke de Vries, raadslid GroenLinks gemeente Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

De partij van Femke de Vries, GroenLinks, had relatief veel vrouwen op de kieslijst staan: van de eerste tien kandidaten op de lijst zijn er zes vrouw. Ook bij de VVD op Schouwen-Duiveland stonden veel vrouwen bij de eerste tien. Zeven van de tien zelfs. "Daar hebben we niet op gekozen, daar ben ik persoonlijk tegen", vertelt VVD-lijsttrekker Laurence Haack, "Je moet nooit mensen op een lijst zetten omdat ze vrouw zijn of omdat ze man zijn, dat vind ik principieel onjuist." Een onafhankelijke selectiecommissie van de partij heeft de tien beste kandidaten voorgedragen. Laurence Haack: "En ook tot mijn verrassing waren er bij de eerste tien, zeven vrouwen."

Raadszaal gemeente Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Petrina Geluk, het enige vrouwelijke raadslid op Tholen vermaande haar collega's tijdens haar installatiespeech. "Ik vind dat partijen zich nu al bewust moeten worden, dat het anders moet. Ik verwacht dat we in de volgende periode echt meer vrouwen hebben. Daar moeten we niet drie jaar mee wachten, maar daar moeten we nu al aan werken."