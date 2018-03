Deel dit artikel:











Drukte op de weg, al twee ongelukken

In de provincie zijn al twee ongelukken gebeurd omdat het drukker op de wegen is dan op een normale vrijdag. In Zeeland zijn veel auto's onderweg om de Paasdagen door te brengen.

Schade bij ongeluk Deltaweg Goes (foto: Provicom) Op de Deltaweg tussen Kats en Goes botsten twee auto's op elkaar. Niemand raakte gewond, maar de aanrijding zorgde wel voor oponthoud. In beide richtingen stond een kleine file. Ook op de N59 bij Nieuwerkerk was er een kop/staart-aanrijding. Volgens wijkagent Douwe de Vries van Schouwen-Duiveland is de kans groot dat er meer van dit soort ongelukken gaan gebeuren.