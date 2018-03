Renessenaar veroordeeld voor mishandeling en vrijgesproken voor ontvoering

De rechtbank in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De zaak draaide om een autorit van Renesse naar Zierikzee en Nieuwerkerk. De verdachte moest zijn paspoort en telefoon ophalen bij een vriend en had geen vervoer. De chauffeur, een 48-jarige man, verklaarde dat de verdachte hem bedreigde met een wapen. De verdachte ontkende dat.

Grapjes gemaakt

Volgens de rechtbank zijn er te veel zaken die weerleggen dat er sprake was van vrijheidsberoving. Zo zou er een ontspannen sfeer in de auto geweest zijn en zouden er zelfs grapjes gemaakt zijn.

De straf valt lichter uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, twee weken geleden eiste het OM namelijk 18 maanden cel tegen de 19-jarige man. Hij werd verdacht van vrijheidsberoving en twee mishandelingen, maar volgens de rechtbank is er maar voor een van de twee mishandelingen voldoende bewijs.

De man wordt veroordeeld voor een mishandeling die in juni 2017 plaatsvond in Ellemeet. De verdachte gaf deze mishandeling ook toe. Hij stond toen al onder toezicht van de reclassering en had een enkelband en alcoholverbod.

Nieuw alcoholverbod

Van de 180 dagen cel zijn er 151 voorwaardelijk wat betekent dat zijn voorarrest vandaag beëindigd wordt en hij op vrije voeten komt. Wel wordt hij opnieuw doorverwezen naar de reclassering en krijgt hij een alcoholverbod.

