Deze partijen hebben weinig vrouwen in de fractie

Petrina Geluk (CDA) is het enige vrouwelijke raadslid in de gemeente Tholen. (foto: Omroep Zeeland)

In de rest van het land zitten dus veel meer vrouwen in de raad dan in onze provincie. Het vrouwengehalte is wel vrij stabiel. Vier jaar geleden waren 72 van de 281 raadsleden een vrouw, ook 25,6 procent dus.

Vooral door vrouwarme reformatorische partijen

Het verschil tussen Zeeland en de rest van ons land wordt vooral veroorzaakt door het aandeel vrouwarme reformatorische partijen in onze provincie. Maar ook de vele Zeeuwse lokale partijen tellen weinig vrouwen in de fracties.

Omroep Zeeland heeft de stembusuitslag van vorige week woensdag op een rijtje gezet voor wat betreft de vrouwelijke raadsleden. Het gaat om de samenstelling van de raad op dit moment. In de loop van de komende weken kunnen nog enkele vrouwen in of uit de gemeenteraad stappen als gevolg van de collegevorming.

Geen enkele vrouw

Voor de ouderenpartijen (50Plus en OPA) zit er niet één vrouw in de raad, maar die hebben maar drie fracties met samen slechts vier zetels in heel Zeeland. Als ze meer stemmen hadden verzameld, en daardoor meer zetels in de raad hadden gehad, dan waren de verhoudingen anders geweest. Ze hebben namelijk wel vrouwen op de lijst die nu buiten de boot vallen.

Dat geldt niet voor de reformatorische partijen SGP en CU in onze provincie. Die hebben nu samen 54 zetels, waarvan er slechts vier zijn bezet door vrouwen, onder wie de inmiddels landelijk bekende Lilian Janse van de SGP in Vlissingen.

Lilian Janse legt de eed af bij haar installatie als raadslid (foto: Omroep Zeeland)

Maar ook de lokale partijen, die bij elkaar opgeteld de grootste partij in Zeeland zouden vormen, hebben verhoudingsgewijs weinig vrouwen: maar 21 procent, oftewel 16 van de 76 raadszetels. Uitzonderingen zijn er ook, in Sluis worden twee van de drie zetels van Nieuw Gemeentebelang bezet door vrouwen (dus 67 procent) en in Terneuzen gingen bij de verkiezingen drie van de zeven zetels van TOP/Gemeentebelangen (43 procent) naar vrouwelijke kandidaten.

Landelijke partijen doen het beter

De landelijke partijen, zónder de reformatorische, zijn samen goed voor 35 procent van de vrouwen in de Zeeuwse gemeenteraden. GroenLinks-fracties zijn koploper, gevolgd door PvdA en D66. Aan de andere kant: CDA en PVV blijven onder het Zeeuwse gemiddelde.

De onderstaande grafiek laat die partijen zien. Klik de staven aan voor de details per partij.

Groot verschil per gemeenten

Maar het onderscheid kan ook naar gemeente worden gemaakt. De verschillen zijn het grootst in het noorden van Zeeland. De nieuwe gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft met 10 van de 23 raadszetels het grootste vrouwelijke contingent. Buurgemeente Tholen heeft met één vrouw op in totaal 21 raadsleden kwantitatief de slechtste vertegenwoordiging van vrouwen.

Nog een vergelijking, ditmaal alle Zeeuwse gemeenteraden, fractie voor fractie op een rij, met het aantal vrouwen en het aantal mannen apart. Klik op de kolomkoppen om ze anders te rangschikken.

