Deel dit artikel:











Spullen voor wietkwekerij in loods Breskens

De politie heeft woensdagavond een inval gedaan in een loods in Breskens, na meldingen dat er mogelijk een drugslab in zou zitten. Een drugslab werd niet aangetroffen, wel spullen die gebruikt kunnen worden in een wietkwekerij. Bij de inval werd niemand aangehouden.

Logo van de politie op uniform agent (foto: Politie) Agenten van de Dienst Infrastructuur waren voor andere werkzaamheden met een bootje in de haven van Breskens toen ze werden aangesproken door iemand die een verdachte situatie had gezien bij de loods aan de Middenhavendam. Hij had daar vaten en gevulde zakken zien staan. In beslag genomen Bij de inval in de loods werden 4 koolstoffilters, 5 tenten, 67 armaturen, 67 lampen van 600 watt, 24 tijdschakelaars, 16 koperen transformatoren van 600 watt, 2 luchtafzuigers, 2 slakkenhuizen, 1 ventilator, 2 dompelpompen, 1 schakelbord en 1 snelheidsregelaar in beslag genomen.