The Brightt heeft de Remedy!

The Brightt - Straight Face

Jullie waren met zeven bandleden, nu zijn er nog vijf over. Wat is er allemaal gebeurd het afgelopen jaar?

Fransien: "Wil je dat echt weten? Het was een heel lastig jaar, maar het mooie is dat je elkaar echt vindt als vrienden en muzikanten. Er was een verschil in visie. We zijn verder gegaan met de mensen van wie die de neuzen dezelfde kant op stonden. En daarnaast waren er een paar persoonlijke dingen."

Max: "Alles kwam een beetje samen. Je gaat knopen doorhakken. We hebben gezegd: we gaan deze kant op, en dat doen we sindsdien. Dat heeft dit opgeleverd. In de muziek vind je troost. Voor mij is het makkelijker geweest omdat ik de band had."

Is nu echt de harde kern overgebleven?

Fransien: " Nu heb ik het gevoel, zo hoort het te zijn, nu is het echt duidelijk." Max: "Iedereen heeft z'n plekje. We maken muziek recht uit het hart, blues, funk en rock. We staan nu op een punt dat we een EP hebben met zeven nummers waar we helemaal achter staan en waar de graag de Popronde mee willen ingaan."

The Brightt in de Muziekmiddag

Wie is nu eigenlijk de frontvrouw of - man?

Max: "We hebben er bewust voor gekozen om veel samen te zingen. We zijn allebei onszelf." Fransien: "Een soort Peaches & Herb, we zijn samen de front." Max: "'t Is harder, maar we luisteren veel naar seventies funk. Als je naar optredens komt, dan hoor je dat het meer is dan dat alleen."

Jullie PopAanZee-coach was Xander Vrienten. Hoe beviel die samenwerking?

Fransien: "We hebben veel van hem geleerd. Hij heeft ons op onze kop gegeven en heeft duidelijk aangegeven: hier is je rode draad en volg die!" Max: "Hij zei ook hard waar we aan moesten werken, maar als we goed bezig waren zei hij dat ook."

Wat zijn de toekomstplannen?

Fransien: "We zouden het vet vinden om groot te worden." Max: "We willen met The Brightt groeien en op de grote Nederlandse podia staan."

Op 6 april presenteert The Brightt de nieuwe EP Remedy in De Spot in Middelburg. Ook speelt de band op festivals Hrieps en Vliet in Terhole.