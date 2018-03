Bumperklever probeert andere automobilist van de weg te rijden op A58

politie neemt alleen nog verwarde personen mee als er een strafbaar feit is gepleegd (foto: Omroep Zeeland)

De 40-jarige man reed asociaal hard op de A58 en maakte zich verschillende keren schuldig aan bumperkleven. Nadat een andere automobilist er in zijn ogen te lang over deed om een vrachtwagen in te halen, leek het erop dat de man de automobilist van de weg wilde rijden. Daarbij raakte hij met zijn auto de linkerspiegel van de andere automobilist aan.

Negen keer eerder betrapt

Het slachtoffer belde de politie. Toen de man werd aangehouden, bleek dat hij anderhalf keer te veel gedronken had. Het is niet de eerste keer dat de man met alcohol op achter het stuur was gekropen, hij werd al negen keer eerder betrapt.

De man kreeg na zijn aanhouding een rijontzegging van twee uur. De zaak wordt voorgelegd aan de officier van justitie, die bepaalt welke boete de man krijgt.