'Als ik niet scoor heb ik een slechte zaterdag'

Samen zijn De Nooijer en Harthoorn goed voor 58,6% van alle doelpunten van Apollo'69 in de 4e klasse B, dat zijn 61 van de 96 treffers.

De Nooijer en Harthoorn zijn de veertig al gepasseerd, maar kunnen nog moeiteloos mee in het zaterdagvoetbal. "Wij spelen tegen jongens van achttien, twintig jaar. Ik kan me voorstellen dat ze geen lekkere dag hebben gehad als ze drie goals tegen hebben gekregen door een veertigjarige speler", zegt Harthoorn.

Oud-prof De Nooijer voetbalt nog steeds met plezier. Hij kwam, samen met zijn tweelingbroer Gérard, bij Apollo'69 terecht omdat hij nog een club zocht en goed contact heeft met trainer Rohan de Geus. "De wedstrijdspanning is leuk, maar ook gewoon het maken van doelpunten. Dat vind ik echt fantastisch. Dat blijf ik nog steeds leuk vinden en zal niet veranderen. Ik heb een slechte zaterdag als ik niet scoor."

De Nooijer en Harthoorn zijn belangrijk voor Apollo'69. Gekscherend vertelt trainer Rohan de Geus dat hij, vanwege de leeftijd van de twee, harder moet praten en dat ze vergeetachtig worden. Dan, serieus. "Ik ben heel blij met ze. Ze maken goals."

Dennis de Nooijer was als profvoetballer actief bij Sparta, Heerenveen, NEC en Dordrecht. Hij speelde met Heerenveen zelf in de Champions League. Na zijn profcarrière was hij nog actief voor RCS en Philippine.

Jean-Paul Harthoorn speelde in het amateurvoetbal voor onder meer GOES, Kapelle en Veere.