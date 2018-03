Groese kinderen maken film over Youtube-wereld

"Stilte op de set", schreeuwt de 9-jarige regie-assistent Renske van Damme naar haar klasgenootjes. De hoofdrolspelers Lukas Manneke en Pieter van Strien lopen de bunker in wat een portaal blijkt te zijn naar de Youtube-Wereld. "We zitten dan opgesloten en vrienden van ons gaan ons helpen, maar dan komen ze ook in de Youtube-Wereld en zo gaat het verder", vertelt Pieter.

Volgens Tijl Clement van cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen is een breed aanbod voor kunst en cultuur in Zeeuws-Vlaanderen niet vanzelfsprekend. "We willen een bredere diversiteit van verschillende activiteiten kunnen aanbieden voor alle kinderen. Hiermee hoop ik dat cultuur in de regio een belangrijke plaats heeft bij de ontwikkeling van kinderen", aldus Clement.

Het Groede Podium is vandaag geen speelplaats, maar een filmset en er wordt hard gewerkt (foto: Omroep Zeeland)

Iedere zes weken krijgen basisschoolkinderen uit Zeeuws-Vlaanderen een aanbod om mee te doen met een cultuureducatief naschools project. Zo kunnen zij vanaf deze week beginnen met het voorbereiden van een zangoptreden in het Ledeltheater in Oostburg onder begeleiding van zangeres Marjolijn Polfliet en pianist Michiel Meijers. In de meivakantie wordt er ook een musicalkamp georganiseerd. Omdat het om een proef gaat, is het project voorlopig gratis gratis voor de kinderen.