Twee jongeren niet meer welkom op De Vliethoeve

Kamer van een jongere op de Vliethoeve (foto: Omroep Zeeland)

De drie medewerkers van de Vliethoeve die donderdagnacht aan het werk waren, hoeven de komende dagen niet te komen. Antoon Zwart, manager bij Juvent: "Zij kunnen even bijkomen. Volgende week gaan we in gesprek met het hele team. Ook wordt gekeken of het bedrijfsopvangteam (BOT) iets kan betekenen." Het BOT is er voor medewerkers die te maken hebben gehad met schokkende gebeurtenissen.

Forse gedragsproblemen

Een onderzoek naar hoe het zover heeft kunnen komen, volgt nog. "Maar niet alles is te voorkomen, we werken met jongeren met forse gedragsproblemen", aldus Zwart.

De Vliethoeve in Kortgene (foto: Omroep Zeeland)

De vijf minderjarige jongeren werden in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden door de politie. Daarbij werden een hond en pepperspray ingezet, omdat ook de agenten verbaal en fysiek werden bedreigd. De vijf hebben korte tijd vastgezeten in Torentijd in Middelburg. Na verhoor mochten ze donderdag aan het eind van de dag weer naar huis. Zowel de jeugdinstelling als de agenten hebben aangifte gedaan.