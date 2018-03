Deel dit artikel:











Voorwaarden bij sluiting kerncentrale Doel

De Belgische kerncentrales zullen uiterlijk in 2025 dicht zijn. Dat blijkt uit het akkoord van de federale regering over het Energiepact. Het pact bepaalt het energiebeleid in België tot 2050. Het sluiten van kerncentrales, waaronder Doel, is daarin een speerpunt. Er zijn wel twee voorwaarden.

De kerncentrale in Doel (foto: Omroep Zeeland) Aan het sluiten van de kerncentrales zijn wel een aantal voorwaarden gesteld. Die voorwaarden waren vooral nodig om één van de coalitiepartijen (N-VA) over de streep te trekken. Zo moeten de energieprijzen niet uit de pan uitrijzen en er geen tekort aan elektriciteit ontstaan. De sluiting in 2025 was al voorzien, maar de laatste tijd opperde de N-VA om de centrales langer open te houden. Over de veiligheid van de reactoren bestaan veel zorgen, waaronder in Zeeland. Lees ook: Meer Zeeuwen bezorgd over kerncentrale Doel

