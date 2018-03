Roze chocolade bezorgt chocolatier handen vol werk

Ruby heet deze chocoladesoort. Cornelisse heeft via een leverancier in België een lading op de kop weten te tikken. De roze chocolade is in een beperkte hoeveelheid te verkrijgen aangezien het nog vrij uniek is.

Timo Cornelisse: "Het komt van een rode cacaoboon. Ze hebben er dertien jaar over gedaan om dit zo te krijgen. De boon moest verder geproduceerd worden. Er zit een kleine fruitsmaak aan en er zit een klein zuurtje in. Ik vind het echt een waanzinnige smaak."

Omdat de chocolade nog vrij uniek is, zit er een prijskaartje aan. Het kost bijna vijf euro per honderd gram. Andere chocolade kost ongeveer drie euro vijftig per honderd gram.