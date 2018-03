Zeeland Nazomerfestival gaat naar buiten met Chef's Special als toetje

Fort Ellewoutsdijk (foto: Omroep Zeeland)

Fort Ellewoutsdijk is het toneel voor Winterreise van Franz Schubert. Voor deze voorstelling werkt regisseur Niek Kortekaas samen met de Middelburgse kunstenaar Piet Dieleman. De Blinden is de openingsvoorstelling van het festival en wordt gespeeld op de stadswallen van Veere. Het is een muziektheatervoorstelling van Jan Kuijken en Josse De Pauw, uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent.

Dansen tussen de wieken

Midden in het windmolenpark op Neeltje Jans zijn tijdens het Zeeland Nazomerfestival drie danseressen in gevecht met de ronddraaiende wieken in de dansvoorstelling Wiek.

Windpark de Bouwdokken Neeltje Jans (foto: Omroep Zeeland)

Festivalhart

Op het Abdijplein - het traditionele festivalhart - zijn vooral muziekoptredens. Het openingsconcert op vrijdag 24 augustus wordt verzorgd door de Middelburgse componist Douwe Eisenga. Verder komen Milo, Jacqueline Govaert en Douwe Bob voorbij. Het slotconcert wordt gegeven door Chef's Special.

Het festival is van 21 augustus tot en met 1 september. De kaartverkoop start op 1 mei.

