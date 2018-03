Deel dit artikel:











Jonge drankrijder moet gaan lopen van zijn vader

Een 19-jarige automobilist is vannacht betrapt op rijden onder invloed in Terneuzen. In de wijk Othene nam hij een rotonde tegen de rijrichting in. Agenten zagen dat en hielden hem staande. Daarbij roken ze een sterke alcohollucht.

Blaastest politie (foto: Omroep Zeeland) Uit ademanalyse bleek dat de jonge drankrijder meer dan drie keer meer alcohol op had dan is toegestaan voor een beginnend bestuurder. Hij mocht met een boete op zak het politiebureau weer verlaten. 'Sterk staaltje opvoeding' Toen de agenten hem vroegen hoe hij het verdere vervoer geregeld had, aangezien hij uiteraard niet zelf weer achter het stuur mocht kruipen, antwoordde hij dat zijn vader de auto kwam ophalen, maar dat hij zelf voor straf naar huis moest lopen. "Dat vinden wij dan wel weer een sterk staaltje opvoeding", schrijft de dienstdoende wijkagent op Instagram.