Dubbel pech voor Hendriksen met Helmond Sport

Het was gisteren niet de avond van Roy Hendriksen uit Middelburg. De trainer van Helmond Sport was onderweg naar Deventer voor de wedstrijd met Go Ahead Eagles, maar de spelersbus kreeg pech. Tot overmaat van ramp werd de wedstrijd in de Jupiler League ook nog verloren: 3-1.

Helmond Sport bivakkeert in de onderste regionen van de Jupiler League en kon een overwinning tegen concurrent Go Ahead Eagles goed gebruiken. Door de pech met de bus begon de wedstrijd later dan gepland. Hendriksen zag zijn ploeg op achterstand komen en een rode kaart (Stephen Warmolts) incasseren. Twintig minuten voor tijd kwam de ploeg uit Noord-Brabant nog op gelijke hoogte, maar in de slotfase sloeg Go Ahead Eagles toe via twee keer Givan Werkhoven. Door de nederlaag staat Hendriksen met Helmond Sport nu op de achttiende plek.

Bakx, Bliek en De Nooijer

Voor Gérard de Nooijer uit Oost-Souburg was er wel goed nieuws. Na twee nederlagen op rij wist zijn FC Dordrecht de uitwedstrijd bij FC Emmen met 1-3 te winnen. Met Julius Bliek uit Burgh-Haamstede in de basis kwam het op een 0-3 voorsprong, in de slotfase kreeg het nog een treffer tegen. Door de overwinning stijgt FC Dordrecht naar de achtste plaats.

Istvan Bakx speelde met FC Oss een thuisduel tegen Telstar. De aanvaller uit Vlissingen speelde negentig minuten mee maar zag geen doelpunten. Door de 0-0 staat nu FC Oss nu op een elfde plek in de Jupiler League.