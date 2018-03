Deze vier partijen moeten het Terneuzense college gaan vormen

Gemeentehuis Terneuzen - archief (foto: Wikipedia)

Het informateursduo voerde gisteren gesprekken met vijf partijen, maar hebben op basis van ideeën en standpunten besloten om alleen met deze vier partijen de formatie van het nieuw college op te starten. Dat laat de gemeente vandaag weten.

Buiten de boot

De voorgestelde combinatie kan steunen op 18 van de 31 raadszetels. De vijfde partij, die hiermee dus net buiten de boot valt, is de PvdA, die bij de verkiezingen terugging van vier naar drie zetels. Die partij regeerde tientallen jaren mee, maar nu lijkt het erop dat de partij in ieder geval de komende vier jaar oppositie zal voeren. Waarom de partij is afgevallen bij de vorming van het nieuwe college wil Van Hulle niet zeggen.

Eerder werd al duidelijk dat de PVV niet werd meegenomen in de besprekingen. Formateur Van Hulle zei daarover dat de partij door de anti-islamstandpunten mensen buitensluit en dat niet strookt met de andere partijen. Bovendien vindt hij de Terneuzense PVV nog te onervaren om de partij nu al mee te laten besturen.

Volgende week praten de partijen verder

Volgens de informateurs kunnen de vier gekozen partijen 'zorgen voor breed draagvlak en een sterke samenwerking'. Volgende week praten de partijen verder over de vorming van het nieuwe college.

