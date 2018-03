Vernieuwde Vrijburgloop nog altijd prooi voor Harmes

Archieffoto van Erwin Harmes (foto: Omroep Zeeland)

De Vrijburgloop werd voor het eerste georganiseerd in 2011 bij de opening van de nieuwe hardloopbaan tussen Middelburg en Vlissingen. Drie keer werd de loop gehouden en drie keer was Harmes de beste. Na een tussenpauze van vier jaar werd de loop nu opnieuw georganiseerd. Harmes werd opnieuw de winnaar. Hij behield een kleine voorsprong op Erwin Adan en Ronnie Overgaauw.

Uitslag tien kilometer heren

1. Erwin Harmes Middelburg 31.56' 2. Erwin Adan Vlissingen 32.15' 3. Ronnie Overgaauw Zoutelande 33.13'

Dames

Ook bij de dames was er een spannende strijd. Overkamp liep de tien kilometer in 44.01'. Als tweede kwam Linda Versluis over de finishlijn. De derde plek was voor Anne de Boer. Dat gebeurde allemaal binnen ongeveer anderhalve minuut.

Uitslag tien kilometer dames