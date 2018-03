Motoragenten achtervolgen heetgebakerde Tholenaar

Motoragent in actie (foto: ANP)

De achtervolging begon aan het begin van de avond op de Boutershemstraat in Bergen op Zoom. Een motoragent zag in het voorbijgaan dat een klein meisje voorin de auto rechtop staat tussen de stoelen. Aangezien dat niet mag en bovendien erg gevaarlijk is, keert hij om, rijdt achter de auto aan en geeft de bestuurder een stopteken.

'Verbaal buitensporig agressief'

Toen de agent vervolgens een bekeuring uitschreef aan de Tholenaar, ging die door het lint. Hij reageerde volgens de politie 'verbaal buitensporig agressief'. Vervolgens trapte hij het gaspedaal flink in en reed hij met hoge snelheid weg.

De motoragent zette de achtervolging in. Hij stopt voor een rood verkeerslicht bij de kruising van Randweg West met de Burgerhout, druk gebarend vanuit zijn geopende portierraam, maar negeert meerdere keren het stopteken van de agent.

Bijna over voeten van agent

Toen het licht op groen sprong, reed hij verder. Op de Burgemeester Wittelaan besloot hij toch te stoppen. De motoragent opende de portier van de auto en pakte de arm van de bestuurder om hem uit de auto te halen, maar de heetgebakerde Tholenaar trok zich los en reed opnieuw weg. Daarbij reed hij bijna over de voeten van de agent.

Inmiddels voegden ook andere agenten zich bij de achtervolging. Uiteindelijk besloot de 66-jarige Tholenaar op de Bredasestraat dat het wel genoeg was en gaf zich over aan de agenten. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor.

Drie bekeuringen

De man mocht hierna met drie bekeuringen op zak weer naar huis: voor het vervoeren van een kind zonder kinderbeveiligingsysteem, voor het weigeren van het tonen van je rijbewijs en voor het negeren van een of meer stoptekens.

Ook onderzoekt het CBR of hij zijn rijbewijs wel mag houden na dit incident. Volgens de politie beschikt de verdachte niet over de vereiste rijvaardigheid of geestelijke geschiktheid om een voertuig te besturen.