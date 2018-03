Verwarde ree zwemt de Krabbenkreek over naar Sint-Philipsland

Het dier was overduidelijk in de war. Toen het uit het water de dijk op was gekrabbeld, stak het de weg over bij de Zuiddijk en wilde de beschutting van een tuin inrennen met veel begroeiing, maar het schatte daarbij een metalen hek verkeerd in. In plaats van door de spijlen te schieten, de tuin in, knalde het dier tegen de spijlen.

'Keer op keer tegen de spijlen'

"Het was echt zonde om te zien hoe de ree keer op keer tegen de spijlen klapte", zegt Patricia van Vossen, die het dier filmde met haar telefoon. "Nadat ik was gestopt met filmen probeerde het arme dier het nog een stuk of zes keer." Daarna liep de ree weg, het dorp in. "Daarna heb ik het niet meer gezien en ik heb er verder ook niemand meer over gehoord."

Het lijkt erop dat het dier ergens van was geschrokken, om vervolgens het water in te vluchten. "Hopelijk is het arme beestje door het dorp gelopen en heeft hij een goed plekje gevonden om weer tot rust te komen", zegt Van Vossen.