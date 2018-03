Brons voor Van 't Westende in Tbilisi

Archieffoto Sam van 't Westende (foto: Orange Pictures)

In de wedstrijd om het brons kwam Van 't Westende eerst een waza-ari achter, maar de Vlissinger raakte niet in paniek en sloeg daarna zelf ook toe met een waza-ari. Hij sleepte de winst binnen met een ippon.

Goed toernooi

Van 't Westende kan terugkijken op een goed toernooi. In zijn eerste partij rekende hij af met Pasha Aliyev uit Azerbaijan. Dat deed hij op ippon. Daarna versloeg hij de Russische Leo Fogel. In de kwartfinale stond hij tegenover Omari Niazashvili uit Georgië, ook die partij wist hij te winnen op ippon. In de halve finale ging Van 't Westende onderuit tegen een andere Georgiër. Lasha Shavdatuashvili, de nummer één van de wereld in de klasse tot 73 kilogram, legde de Vlissinger op zijn rug. Omdat hij die partij verloor, was Van 't Westende veroordeeld tot de wedstrijd om het brons, die hij won van Shmakov.