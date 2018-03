Boerin Bertie en burgemeester Rabelink vieren dat straô rieën officieel erfgoed is

In januari werd bekend dat de Schouwse traditie zou worden toegevoegd aan het erfgoed. Vandaag was het zover, samen met de paasgebruiken uit Overijssel zijn ze vanaf nu bijgeschreven op de Nederlandse erfgoedlijst.

Het Straô rieën, dat stamt uit 1643, vindt in de periode februari-maart plaats in de zes dorpen op Schouwen. Het hoogtepunt van het evenement is als ruiters met hun paarden de zee inrijden om de paardenhoeven te wassen.