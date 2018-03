Duizenden handtekeningen onder petitie tegen verhuizing marinierskazerne

Mariniers in het gelid (foto: Omroep Zeeland)

De petitie staat op de site avaaz.org en is opgezet door Miriam Appels uit Doorn. Zij stelt dat de verplaatsing naar Vlissingen veel roering geeft en dat de mariniers helemaal niet weg willen.

'Mariniers niet in de kou laten staan'

"Gezinnen worden uit elkaar getrokken, sociale contacten van partners en kinderen verbroken. Daarom geven veel mariniers hun baan op", schrijft ze. "Wij mogen de mariniers niet in de kou laten staan. De economische reden van een regio (Zeeland, red.) mag niet de reden zijn om een kazerne te gaan verplaatsen." Op de site meldt de initiatiefneemster ook dat de petitie zal worden aangeboden aan minister-president Rutte.

Mariniers en vakbonden van militair personeel protesteerden de laatste tijd al vaker tegen de voorgenomen verplaatsing. Zij vinden Vlissingen een uithoek, willen hun sociale contacten in en om Doorn niet opgeven en stellen dat er geen of weinig vacatures zijn voor hun partners. Ook wordt gezegd dat de Zeeuwse huizenmarkt te weinig mogelijkheden biedt. Verder hekelen ze de nieuwe accommodatie: daar zou geen schietbaan zijn en zouden mariniers met meerdere personen op één kamer moeten slapen.

Volgens meerdere Zeeuwse politici, organisaties en bedrijven klopt er niets van alle kritiek. Banen zijn er genoeg, het gaat goed met de woningmarkt en de mariniers krijgen een moderne kazerne met alle benodigde voorzieningen, zeggen ze.

Charmeoffensief

De provincie Zeeland ging vorige week in de tegenaanval door een charmeoffensief te beginnen. Met wat hij zelf een 'guerillacampagne' noemt, probeert gedeputeerde Jo-Annes de Bat alle vooroordelen over Vlissingen te weerleggen. Daartoe is onder meer een ludieke Zeeland-quiz gelanceerd.

