GOES verliest en moet koppositie in derde periode afstaan

Normaal gesproken zou de wedstrijd van zondaghoofdklasser GOES natuurlijk op zondag worden gespeeld, maar door het Paasweekend gebeurde dat nu op zaterdag. Op sportpark 't Schenge kwam UDI'19 op bezoek en dat is de enige ploeg die net als GOES nog alle wedstrijden in de derde periode heeft gewonnen.

Remon de Vlieger kreeg de beste kansen om GOES in de beginfase op voorsprong te zetten, maar slaagde daar niet in. Daarna kwamen de Brabanders beter in het duel, zonder echt grote kansen te creëren. In de tweede helft was het UDI'19 dat de score opende. Na wederom twee goede kansen voor de thuisploeg haalde Joep van Geelkerken de trekker over en liet doelman Brian Meulmeester kansloos. Frances Kabwe Manengela kreeg de beste kans op de gelijkmaker, maar van dichtbij kon hij zijn poging niet in het doel van UDI'19 krijgen.

Door het verlies is UDI'19 de enige ploeg die nog foutloos is in de derde periode. GOES zit voor die periodetitel nu in de wachtkamer.

Later vandaag zijn hier beelden van de wedstrijd te zien.

Scoreverloop

0-1 Van Geelkerken (49)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke, Dekker (Wolff/68), De Winter, Hollemans, De Vlieger (Kroon/74), Franse, Wissel, Kabwe Manengela