Hoek zet zegereeks voort tegen Rijnvogels

Rik Impens viert een treffer met Fabian Wilson en fans (foto: Orange Pictures)

De eerste grote kans in de wedstrijd kwam van de zijde van Rijnvogels. In de achttiende minuut ging Jim Havenaar namens de thuisploeg alleen op de keeper af, maar hij schoot tegen de paal. Het was echter Hoek dat in de 21e minuut op voorsprong kwam via een fraai afstandsschot van Rik Impens.

Hoek zette daarna door. Na verschillende kansen wist Besliaha in de 39e minuut een voorzet van Bram Leroy te benutten. Hoek kwam zo op een 0-2 voorsprong en ging met die stand op het scorebord de kleedkamers in.

Na rust trok Hoek de goede lijn door. De Zeeuws-Vlaamse ploeg vergrootte zelfs de voorsprong in de 61e minuut nadat Rik Impens werd neergelegd in het strafschopgebied. Impens nam zelf vervolgens zelf de penalty en schoot die feilloos binnen. Rijnvogels deed daarna wat terug via Romano van der Stoep. De speler kopte raak uit een hoekschop in de 67e minuut.

De overwinning van Hoek kwam echter niet meer in gevaar. Sterker nog, Rijnvogels moest in de 83e minuut met tien man de wedstrijd uitspelen. Keeper Jeffrey Verkerk pakte de bal buiten de zestien in zijn handen en kreeg daarvoor een rode kaart van de scheidsrechter. Aangezien Rijnvogels al drie keer had gewisseld, moest een veldspeler de resterende minuten het doel verdedigen van Rijnvogels. Hoek kwam niet meer aan scoren toe, maar won de wedstrijd wel overtuigend met 1-3.

Scoreverloop

0-1 Impens (21)

0-2 Besliaha (39)

0-3 Impens (61)

1-3 Van der Stoep (67)

Bijzonderheden: Rode kaart voor keeper Rijnvogels in de 83e minuut.

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van den Bergh, De Backer, Van Renterghem, Verbrugge, Impens, Leroy, Besliaha, Ceesay, Vitukynas (Verwilligen/76)