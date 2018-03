Eerste uitoverwinning voor Bruse Boys

Bruse Boys boekt de eerste uitzege van dit seizoen (foto: Facebook)

Bruse Boys kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong toen Sander van 't Hof zichzelf aan de rand van het zestienmetergebied vrij kapte en de bal achter de doelman van Brielle schoot. Er waren toen nog maar 12 minuten gespeeld. Wel was de keeper van Bruse Boys Jarno Kloet al gewisseld omdat hij een blessure had opgelopen. Mats Willemse, normaliter middenvelder, nam de keepershandschoenen voor de rest van het duel over. Na ongeveer twintig minuten verdubbelde diezelfde Van 't Hof de score, toen hij uit een vrije trap van Koen van den Berge de bal via de onderkant van de lat binnen kopte.

In de tweede helft was Brielle niet bij machte om te scoren en dus bleef het 0-2 voor Bruse Boys, dat daarmee hele belangrijke zaken doet in de strijd tegen degradatie. De club blijft weliswaar op de laatste plaats staan omdat SHO, de nummer voorlaatst, ook wist te winnen. Beide ploegen staan gelijk, maar Bruse Boys heeft een wedstrijd meer gespeeld. De zege op Brielle is voor Bruse Boys de eerste uitoverwinning van dit seizoen in de eerste klasse.

Scoreverloop

0-1 Van 't Hof (12)

0-2 Van 't Hof (19)



Opstelling Bruse Boys

Kloet (Mats Willemse/10), Ketting, Olaf Willemse, Vroegindeweij, Koen van den Berge, Maaskant, Lindhout, Von Unen (Pronk/71), Dorst, Van 't Hof (Adelaar/78), Hoep