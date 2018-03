Deel dit artikel:











Kloetinge komt tekort tegen koploper Feyenoord

Kloetinge heeft niet kunnen stunten in de topper tegen SC Feyenoord. In Rotterdam werd het 1-0 voor de thuisploeg, door een benutte strafschop van Quincy Oosterom. Kloetinge kreeg vooral in de eerste helft kansen, maar was voor het doel niet scherp genoeg.

Kloetinge-trainer Marcel Lourens (foto: Ron Quinten) Trainer Marcel Lourens werd na een klein kwartier spelen al gedwongen te wisselen. Jaap Esser, die vorige week al geblesseerd was, moest de strijd staken en werd vervangen door Valentijn van Keulen. Kloetinge kreeg enkele kansen, maar kon niet afronden, en kreeg in de 40e minuut het deksel op de neus toen Quincy Oosterom van elf meter mocht aanleggen na een overtreding. De middenvelder maakte geen fout en zette met 1-0 ook gelijk de eindstand op het scorebord.



Ondanks de nederlaag blijft Kloetinge op de derde plaats.



Scoreverloop:



1-0 Quincy Oosterom (40/pen)



Opstelling Kloetinge: Braafhart, Wuyts, Jaap Esser (Van Keulen/13), De Jonge, Jansen, Mulder, Van den Dries, Van Tiggele, Quinten (Özcan/71), De Bonte, Van der Poel