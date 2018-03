Deel dit artikel:











Grochal wint Open Zeeuws Kampioenschap snelschaken

Joey Grochal uit Goes heeft op het Open Zeeuws Kampioenschap in Souburg beslag gelegd op de eerste plaats. Grochal won 15 van zijn 16 partijen in het 5-minuten-schaak, enkel Rogier van Gemert kon de Goesenaar een nederlaag toebrengen nadat Grochal een dame wegblunderde.

Schaken (foto: OZ) Bas van Doren uit Axel werd tweede, Hans Groffen uit Vlissingen eindigde op de derde plaats. Beide spelers eindigden met 13 punten, Van Doren werd tweede op onderling resultaat: hij zette Groffen mat met nog één seconde op de klok.