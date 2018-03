Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal 31 maart

Zowel in het zaterdagvoetbal, als in het zondagvoetbal stond er vanmiddag een speelronde in de competitie op het programma. In de eerste klasse boekte hekkensluiter Bruse Boys een knappe zege in en tegen Brielle. Kloetinge kon niet profiteren van de nederlaag van Brielle, want de Bevelandse formatie verloor in Rotterdam van de amateurs van Feyenoord. Alle uitslagen van deze zaterdag kunt u hieronder lezen.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse A zaterdag

Hoek wint voor de achtste keer op rij. Stand Hoofdklasse A zaterdag

Hoek klimt over SteDoCo heen naar de derde plaats. Lees ook: Hoek zet zegereeks voort tegen Rijnvogels 1e klasse B

Bruse Boys zorgt voor een daverende verrassing door uit bij Brielle te winnen. Kloetinge kon niet profiteren van het verlies van nummer 2 Brielle, want de Bevelanders verloren zelf in Rotterdam van de amateurs van SC Feyenoord. Lees ook: Kloetinge komt tekort tegen koploper Feyenoord

Eerste uitoverwinning voor Bruse Boys 2e klasse E

De Meeuwen verliest de Walcherse derby tegen Serooskerke en ziet de voorsprong op nummer twee Arnemuiden slinken tot 4 punten. FC Axel trok in en tegen Nieuwdorp aan het langste eind, mede door drie doelpunten van Ivo Verstraeten voor de Zeeuws-Vlamingen. 3e klasse A

Zaamslag maakt de strijd bovenin weer spannend door koploper Yerseke te verslaan. De Bevelandse formatie ziet RCS langszij komen, maar Yerseke heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld. Onderin pakt GPC een punt tegen Wemeldinge, mede door twee treffers bij de rentree in het eerste elftal van Jeroen van Ommen. 3e klasse B

Krabbendijke is niet de enige ploeg uit de bovenste regionen die wint, ook de nummers twee tot en met zes van de ranglijst winnen allemaal. 4e klasse A

Veere stond bij rust nog met 2-1 achter, maar wist er toch nog een overwinning uit te slepen. En daarmee houdt de ploeg van trainer Joachim Cornelisse Luctor Heinkenszand op een punt achterstand. Onderin loopt WIK'57 een puntje in op Nieuwdorp. 4e klasse B

Halsteren blijft koploper, Apollo blijft tweede. DwO'15 verliest verrassend en ziet Waarde op gelijke hoogte komen. Voor Waarde scoorde Stefan Dijl een hattrick. Hoofdklasse A Vrouwen

De dames van IJzendijke doen goede zaken door de zege op naaste concurrent Heerenveense Boys. Het werd 4-1 door doelpunten van Rosanne Lammers (2 keer), Thea de Blaeij en Kelly van Leeuwe. Lees ook: Zie ook onze uitslagen en standen pagina