Sorini Kinerayl snelste in 25 km van Hulst

Sorini Kinerayl heeft de 25 kilometer van Hulst gewonnen. De loper voltooide de afstand in een snelle tijd van één uur 27 minuten en 55 seconden. Hij was daarmee zo'n tweeënhalve minuut sneller dan Frederik Christiaens. Tommy Kinders vervolledigde de top-4. Mark Verhage uit Zaamslag was op een vierde plaats de beste Zeeuw.

Kinerayl en Vetsuypene zijn de winnaars bij de 25 km van Hulst (foto: Omroep Zeeland) Bij de vrouwen pakte Adinda Vetsuypene de overwinning op de 25 kilometer. Na één uur 56 minuten en 35 seconden kwam ze als winnares over de streep. Hanne Vandersmisse werd op ruim vijf minuten achterstand tweede. Natasja de Booij uit Terneuzen was de beste Zeeuwse. 25 km van Hulst Uitslag 25 km heren 1. Sorini Kinerayl België 1:27.55' 2. Frederik Christiaens België 1:32.25' 3. Tommy Kinders België 1:33.37' 4. Mark Verhage Zaamslag 1:34.05' 25 km van Hulst Uitslag 25 km dames 1. Adinda Vetsuypene België 1:56.35' 2. Hanne Vandersmisse België 2:01.37' 3. Natasja de Booij Terneuzen 2:08:35'