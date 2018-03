Na vandaag is Axel geen 'blinde vlek' meer

"Er zijn beurzen in Terneuzen, Hulst, Moerbeke, Zelzate en Antwerpen, maar dat is toch een eindje rijden", volgens Bijland. Hij struint al een jaar of zeven verschillende beurzen af op zoek naar nieuwe spullen voor zijn verzameling. Want dat hij een fan is van het merk staat als een paal boven water.

Lego-tatoeage

"Ik sta ermee op en ga ermee naar bed", vertelt Bijland glunderend. Dat hij er ook mee naar bed gaat, kan letterlijk opgevat worden. Want sinds een paar weken prijken er twee tattoeages, het logo en het kenmerkende poppetje, op zijn onderbeen. Hij wil uiteindelijk zelfs zijn hele been vol getatoeëerd hebben met poppetjes en andere bekende uitingen van het speelgoedmerk. "Een leven zonder Lego zou ik mij niet meer kunnen voorstellen."

Stefan Bijland is zo'n grote fan van het merk dat hij twee tattoos heeft laten zetten (foto: Omroep Zeeland )

Ook de 31-jarige Jason Jackson uit Hulst is een groot liefhebber van het merk. Hoewel Pasen voor de deur staat, heeft hij zijn hoofd al bij de Kerst. "Ik heb net Lego-spulletjes voor Kerst gekocht. Het was een koopje." In zijn tas zit een Lego-kerstboom voor in het kersthuisje.

kerstboom van Lego (foto: Omroep Zeeland )

Niet alleen tijdens de Kerst brengt hij zijn huis in Lego-sferen. Ook voor Pasen en Halloween heeft hij bijpassende decoratie, van het Deense merk uiteraard.

Het gave aan de bouwsteentje is volgens de Hulsternaar "dat je er alles mee kunt bouwen en dat het voor alle leeftijden is geschikt". Maar dat betekent niet dat eventuele toekomstige kinderen in een gespreid bedje vallen wat Lego betreft: "Daar mag hij/zij niet aan komen. De zeldzame artikelen gaan dan mooi achter slot en grendel."

Lego is leuker dan poppen

Behalve volwassen liefhebbers zochten ook kinderen driftig naar nieuwe aanwinsten in de uitgestalde bakken. Sara en Emma Vermaelen zijn samen met hun vader Ben naar Axel gekomen om nieuwe spullen te scoren. Bouwen is volgens de twee zusjes veel leuker dan spelen met poppen of op de tablet: "Hiermee kan je bouwen wat je maar wilt, en er zijn heel veel verschillende dingen", volgens Sara.

Maar veel tijd hebben de zussen niet. Ze willen naar huis. De doos uitpakken en bouwen maar!