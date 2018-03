Deel dit artikel:











Golfclub Grevelingenhout verliest van Houtrak

Golfclub Grevelingenhout uit Bruinisse heeft met 14-4 verloren van koploper Houtrak. In de duopartijen waren beide ploegen goed aan elkaar gewaagd. Het verschil bleef in die fase beperkt tot 4-2, maar in de individuele duels kon Houtrak het verschil maken. Daarin pakte de thuisploeg nog tien punten, terwijl Grevelingenhout slecht twee punten kon sprokkelen.

Golfclub Grevelingenhout (foto: Omroep Zeeland) Grevelingenhout debuteerde twee jaar geleden op het hoogste niveau van Nederland, maar degradeerde direct in het eerste seizoen. Afgelopen jaar wist de ploeg opnieuw promotie af te dwingen. Momenteel staat Grevelingenhout vierde in de Hoofdklasse.