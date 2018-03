Vlissingen onderuit bij Gemert

John Karelse verloor met Vlissingen tegen Gemert (foto: Paul Ten Hacken)

Vlissingen keek al snel in de wedstrijd tegen een achterstand aan. In de 5e minuut raakte een speler van Vlissingen de bal met de hand, waarna Rodrigues de penalty benutte voor Gemert. In de elfde minuut bracht diezelfde Rodrigues de thuisploeg op een 2-0 voorsprong, wat ook de ruststand was.

Na de rust nam Vlissingen het initiatief van Gemert over. Dat resulteerde in de 61e minuut in een doelpunt van Hoessein Bouzambou. De aanvaller bracht Vlissingen via een penalty terug in de wedstrijd. Het duurde echter niet lang voordat Vlissingen terug bij af was, want in de 71e minuut maakte Jasper Lalisang de 3-1 voor Gemert. Vlissingen gaf echter de moed niet op en kwam in de 78e minuut via Mart de Kroo terug tot 3-2. Het mocht echter niet baten, want dat zou eveneens de eindstand zijn.

Scoreverloop

1-0 Rodrigues (5)

2-0 Rodrigues (11)

2-1 Bouzambou (61)

3-1 Lalisang (71)

3-2 De Kroo (78)

Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Milton Roemeratoe, Manuhuwa, Braafhart (Geerman/21), Martien, Weeda, Renzo Roemeratoe, De Kroo, Bouzambou, Nyemb, Schalkwijk