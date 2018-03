Meester van de monsteronstnapping al 720 kilometer in de aanval

Brian van Goethem is dit seizoen al 720 kilometer in de aanval geweest (foto: Omroep Zeeland / ANP)

Van Goethem heeft een neusje om mee te zitten in ontsnapping van de dag. Het leverde hem niet voor niets de bijnaam Breakaway Brian op.

Zo liet Van Goethem zich dit seizoen al enkele keren goed zien. Vorige week nog bij Gent-Wevelgem. Hij finishte als negentiende in deze wedstrijd. Niet zijn klassering, maar zijn manier van koersen maakte veel indruk. Samen met ploeggenoot Jan Willem van Schip reed Van Goethem 220 kilometer in de aanval. Pas enkele kilometers voor de finish kwamen de achtervolgers erbij en ging de zege in de sprint naar Peter Sagan.

Inmiddels heeft Van Goethem al meer dan zevenhonderd kilometer voorop gereden dit seizoen, zo blijkt uit onderstaand overzicht.

Vluchtkilometers Brian van Goethem

2018 1e etappe Tour of Oman 155 Omloop Het Nieuwsblad 150 Driedaagse Brugge De Panne 195 Gent-Wevelgem 220 720

De cijfers worden bijgehouden door Karel van Goethem, de vader van Brian. Van Goethem senior was zelf verdienstelijk amateurwielrenner.

Overigens moet Van Goethem zich nog flink in zweet werken om zijn vluchtkilometers van 2016 en 2017 te evenaren. In 2016 reed hij 1765 kilometer in de aanval. Vorig seizoen was dat nog meer: 1885.