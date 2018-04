Dronken Poolse vrachtwagenchauffeur slingert over de A58

Dronken Poolse vrachtwagenchauffeur van de A58 bij Rilland (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

De Pool reed vervolgens van de snelweg af en kwam naast de weg klem te zitten in de polder. Toen agenten arriveerden bleek de vrachtwagenchauffeur zoveel gedronken te hebben dat hij niet meer op zijn benen kon staan.

Zijn rijbewijs moest hij inleveren

De 26-jarige Pool bleek 3,5 keer meer alcohol op te hebben dan is toegestaan. Zijn rijbewijs moest hij meteen inleveren en zijn vrachtwagen is weggetakeld.

Het is alweer de vierde vrachtwagenchauffeur die dit weekend problemen veroorzaakt. Vannacht kregen ook de marechaussee in Hoek van Holland en de Rotterdamse Zeehavenpolitie hadden dit weekend te maken met een dronken chauffeur, die overlast veroorzaakte op een veerboot. Zo liep hij naakt rond over de boot. Hij kreeg een rijverbod.

Drank en drugs

Gisteren ontstond ophef over een vrachtwagenchauffeur die onder invloed van drank en drugs een ongeluk op de A4 veroorzaakte. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) reageerde zaterdag vol ongeloof. "Niet te bevatten dat iemand bezopen in zijn vrachtwagen stapt en levens van andere mensen op het spel zet", twitterde ze.

Op de A67 van Eersel naar Eindhoven was er ook een Poolse vrachtwagenchauffeur die te veel had gedronken en daardoor in de problemen kwam. De 44-jarige Pool kantelde met zijn vrachtwagen vol vlees en blokkeerde zo de weg. Het duurde bijna de hele dag voor de weg weer kon worden vrijgegeven.