Inbraak bij Leger des Heils in Sint-Maartensdijk

Leger des Heils (foto: Omroep Zeeland)

Vanuit het gebouw beheert het Leger des Heils een kringloopwinkel. Of de inbrekers iets hebben buitgemaakt is onduidelijk. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de inbraak.

Kluis

Vijf jaar geleden was het Leger des Heils in in Sint-Maartensdijk ook al doelwit van een inbraak. Toen werd een kluis meegenomen met daarin onder meer autosleutels en autopapieren.

