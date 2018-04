Dit zijn de Zeeuwse 1 april-grappen waar we niet ingetrapt zijn

KNRM Veere gaat reddingssurfen (foto: KNRM Veere)

KNRM gaat 'reddingssurfen'

In deze tijd van gesjoemel met dieselauto's, stijgende brandstofkosten en milieuzones wil de KNRM Veere naar eigen zeggen meegaan met haar tijd en de dieselboten afschaffen. Die moeten dan worden vervangen door een soort 'surfplank-achtige zeilconstructie'. Vandaag zou die in gebruik moeten worden genomen, maar die vlieger gaat volgens ons niet op.

Hoog bezoek

Renesse is in rep en roer, want er wordt hoog bezoek verwacht: de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Dat meldde de lokale krant Wereldregio in aanloop naar 1 april. En ook de politie zit in het complot:

Voorspellende gaven

Het Zierikzeese bedrijf Yoursurprise is naar eigen zeggen de eerste webshop in Europa die cadeaus eerst naar zijn klanten stuurt, en ze vervolgens laat bepalen of ze het cadeau daadwerkelijk willen hebben. Dankzij 'artificiële intelligentie' zou het bedrijf de aankopen van hun klanten kunnen voorspellen. Ja, ja... En ook marketingbedrijf ISM eCompany zit in het complot.

Hondenpoepcamera's

De inwoners van IJzendijke zijn de overlast door hondenpoep in het dorp meer dan zat. Daarom gaan de Dorpsraad IJzendijke en de Gemeente Sluis naar eigen zeggen samen camera's ophangen de baasjes van honden in de gaten te houden. Als die de drollen van hun viervoeter niet opruimen volgt er een boete. Klinkt best plausibel misschien, maar volgens onze redactie zit hier een luchtje aan...

Sleuteldrone

Het Zaamslagse makelaarskantoor Reham wil naar eigen zeggen het bezichtigen van woningen gaan vergemakkelijken door drones in te zetten. Meestal moet je als je een kijkje wil nemen in een woning die te koop staat een afspraak maken met de makelaar, maar in Zaamslag doen ze dat anders. Een kwartier na je telefoontje daalt een drone uit de lucht neer met de sleutel van de woning waar je een kijkje wilt nemen. Lijkt ons niet bepaald een goed idee om in het echt uit te voeren, deze extra service zou ons inziens namelijk erg in de smaak vallen bij het dievengilde...

Genderneutrale muisjes

De Zeeuwse Provinciale Kraamzorg gaat naar eigen zeggen voortaan naast de welbekende roze en blauwe muisjes ook witte muisjes aanbieden, speciaal voor ouders die hun pasgeboren baby genderneutraal willen opvoeden. De afbeelding erbij oogt nogal gephotoshopt, waardoor wij argwaan kregen.

Jong wordt Jong Belegen

De Vlissingse brasserie Jong in Vlissingen bestaat vijf en een half jaar. Daarom krijgt de zaak een nieuwe naam: Brasserie Jong Belegen. Want: hoe ouder de kaas, hoe sterker de smaak, is het verhaal. Maar in onze ogen is dit vooral een sterk staaltje van een broodje aap.

High tea in je nakie

En we blijven even in de culinaire hoek, want bij de Middelburgse tearoom HoneyPie gaan ze binnenkort in hun nakie naar hun werk. Ze hebben daar namelijk naar eigen zeggen een high tea voor nudisten. Wel toevallig dat ze het bericht vandaag op Facebook hebben gezet. We hebben zo'n voorgevoel dat ze zich binnenkort zullen blootgeven door toe te geven dat het hier om een kikker in je bil gaat.

​

Geen bluswater

De brandweerpost in Dreischor heeft zogenaamd 'geen bluswater' en roept daarom de inwoners van het dorp op om twee emmers met water klaar te zetten voor het geval dat...

Regenboogkruis

Het Walcherse Rode Kruis vindt naar eigen zeggen de rode kleur wat te agressief en gaat daarom de kleur aanpassen. Het kruis krijgt alle kleuren van de regenboog. Tuurlijk joh...

Roze chocolade

Er is ook een eervolle vermelding voor het bericht wat geen grap bleek te zijn. Sommige collega's waren ervan overtuigd dat de roze chocolade uit Yerseke een 1 april-grap was, gewoon witte chocolade met wat kleurstof, dachten we, maar het bleek toch écht door een nieuw soort cacaoboon te komen.

Roze chocolade, geen 1 april-grap (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook:

Zijn we een goede Zeeuwse 1 april-grap vergeten? Waren we wat overijverig en staat hier een 'grap' tussen die echt blijkt te zijn, zoals die roze chocolade? Of zijn we met open ogen in een grap getuind zonder het door te hebben? Stuur ons dan even een appje op 06-53289868.