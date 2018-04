RCS+ krijgt cheque van KNVB

RCS+ kreeg van de KNVB een cheque van €2500 (foto: Roy Dassen)

Xaira Nijsen begon afgelopen jaar het eerste elftal specifiek voor kinderen met autisme of gedragsproblemen in Zeeland. Daardoor heeft die doelgroep de kans om met gelijkgestemden te voetballen. "Het zijn spelers met een gouden randje", zei Nijsen eerder over het project.

Elke week traint Xaira Nijsen met de kinderen in Oost-Souburg bij RCS. Het project was meteen een succes en kan op veel sympathie rekenen. Dat resulteert nu in een financiële bijdrage van de KNVB. Betty Schelle overhandigde zaterdag namens de KNVB de cheque van €2500 aan Xaira Nijsen en de kinderen van RCS+.

