Leegstaande boerderijwoning verwoest door brand

In een leegstaande boerderij aan de Quistkostsedijk tussen Kwadendamme en Oudelande is vanmiddag rond 13.50 uur brand uitgebroken. De brandweer is uitgerukt met twee blusvoertuigen, een ladderwagen en twee waterwagens.

De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat (foto: HV Zeeland) Metershoge vlammen sloegen uit het dak, dat onder meer uit riet bestond. Toen het dak was weggebrand, zette de brandweer de ladderwagen in om het vuur van bovenaf te bestrijden. Gecontroleerd uitbranden Aangezien het om een leegstaande boerderij gaat, liet de brandweer het vuur gecontroleerd uitbranden. Wel wist de brandweer te voorkomen dat het vuur oversloeg op de naastgelegen schuur. De leegstaande boerderijwoning brandt volledig uit (foto: HV Zeeland) Rond 14.45 uur had de brandweer het vuur onder controle en werd het sein brand meester gegeven. Daarna was de brandweer nog aan het nablussen. Volledig uitgebrand Bij de brand is niemand gewond geraakt. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. De schuur ernaast bleef relatief ongeschonden, maar de boerderijwoning zelf is volledig uitgebrand en kan waarschijnlijk als verloren worden beschouwd.