Goesenaar (22) rijdt dronken en stoned zijn auto in de prak

(foto: oz)

De bestuurder, een 22-jarige man uit Goes, is in de nacht naar zondag aangehouden op de Boulevard Bankert. Hij zat achter het stuur van de auto, waarvan de voorkant flink in de prak zat, met een alcoholwalm om zich heen.

Geblowd

De politie heeft de man voor een ademanalyse en een speekseltest meegenomen naar het bureau. Hij bleek vier keer te veel te hebben gedronken. Ook werden er sporen van thc in zijn speeksel gevonden. Dat geeft aan dat de man had geblowd.

Tegen de Goesenaar is proces-verbaal opgemaakt. Zijn rijbewijs is ingenomen.